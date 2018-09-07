В Хабаровском крае поддержат граждан предпенсионного возраста

Законопроект, позволяющий сохранить право на получение краевых мер поддержки для жителей Хабаровского края, достигших возраста 55 и 60 лет, рассмотрен на очередном заседании постоянного комитета по социальной защите населения и здравоохранению

Проектом закона предлагается внести изменения в четыре действующих «социальных» закона Хабаровского края.

Все они устанавливают меры социальной поддержки гражданам пожилого возраста, ветеранам труда, отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности.

Так, несколько статей регионального закона «О мерах социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны, семей, имеющих детей, и иных категорий граждан», законов «О мерах социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников (специалистов) краевых государственных и муниципальных организаций здравоохранения, работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа), и отдельных категорий граждан», «О ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)», а также «О присвоении звания «Ветеран труда Хабаровского края», предлагается изложить в новой редакции.

Суть поправок в том, что условием предоставления мер социальной поддержки для граждан пожилого возраста (не имеющих льготного статуса) – женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, является назначение им пенсий. Для ветеранов труда также предусмотрено, что меры социальной поддержки им предоставляются после назначения пенсии и достижения возраста, дающего право пенсию по старости.

Таким образом, в эти краевые нормативные акты, регулирующие вопросы предоставления мер поддержки, необходимо внести изменения. Предлагается уточнить понятие «граждане пожилого возраста», а в качестве условий для получения мер социальной защиты учитывать не назначение пенсии, а достижение возраста. То есть, граждане 55 лет женщины и 60 лет мужчины, в целях адаптации к изменениям пенсионного законодательства, продолжая работать, смогут получать меры поддержки, предусмотренные сейчас только для пенсионеров.

Для граждан пожилого возраста речь идет о таких мерах соцподдержки, как ежемесячная денежная выплата на проезд в размере 359,41 руб.; компенсация расходов в размере 50 процентов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (для граждан с доходами ниже прожиточного минимума, имеющих стаж:35 лет женщины и 40 лет – мужчины); бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов; бесплатное обеспечение протезами, протезно-ортопедическими изделиями; полная компенсация расходов на проезд по социальным нуждам на транспорте междугородного сообщения и расходов на проезд на дачные участки на пригородном автомобильном и железнодорожном транспорте, водном транспорте внутригородского и пригородного сообщения в период с мая по октябрь.

Для ветеранов труда – это компенсация в размере 50 процентов расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; пятидесятипроцентная компенсация на оплату услуг связи (телефон и радио) и коллективной телевизионной антенны; ежемесячная денежная выплата на проезд в размере 469,56 руб.; компенсация в размере 100 процентов на проезд по социальным нуждам на транспорте междугородного сообщения; полная компенсация расходов на проезд на дачные участки на пригородном транспорте.

Право на ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг имеют специалисты организаций социальной сферы, работающие в сельской местности.

«Законопроект, которым депутаты фракции партии «Единая Россия» в Законодательной Думе Хабаровского края предлагают внести изменения в действующие краевые законы, позволит сохранить достигнутый уровень социальной защищенности граждан», - подчеркнула председатель комитета Ирина Штепа.

В крае мерами социальной поддержки пользуются 287 тыс. граждан пожилого возраста различных льготных категорий, в том числе 126,6 тыс. граждан пожилого возраста, не имеющих льготного статуса.

В 2018 году на цели предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в краевом бюджете предусмотрено 4,6 млрд рублей.

Законопроект рекомендован Думе к принятию в первом чтении. За такое решение комитета единогласно проголосовали все депутаты краевого парламента независимо от партийной принадлежности.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.