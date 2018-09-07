В Хабаровском районе пустили газ

Газ пошел сегодня по межпоселковому газопроводу в 3 села Хабаровского района - Мичуринское, Виноградовку и Федоровку.

Строительство трубы протяженностью 14,5 км заняло около года, работы полностью профинансированы в рамках региональной программы газификации, рассчитанной до 2020 года.

К природному газу - более дешевому и экологичному, чем сжиженный, - смогут подключиться жители более тысячи частных домовладений - примерно 3 000 человек, а в перспективе - жители еще 145 индивидуальных домов и 259 многоквартирных.

- В то, чтобы у наших земляков появилось в домах голубое топливо, мы вложились пополам с Газпромом - 4 млрд рублей компания и столько же - краевая казна. Мы будем планомерно идти по пути улучшения бытовых условий для людей и снижения ставок за топливо, - подчеркнул губернатор края.

В дочерней структуре Газпрома рассказали, что первые заявки на подключение домов уже начали поступать.