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В Хабаровском районе пустили газ
Газ пошел сегодня по межпоселковому газопроводу в 3 села Хабаровского района - Мичуринское, Виноградовку и Федоровку.
Строительство трубы протяженностью 14,5 км заняло около года, работы полностью профинансированы в рамках региональной программы газификации, рассчитанной до 2020 года.
К природному газу - более дешевому и экологичному, чем сжиженный, - смогут подключиться жители более тысячи частных домовладений - примерно 3 000 человек, а в перспективе - жители еще 145 индивидуальных домов и 259 многоквартирных.
- В то, чтобы у наших земляков появилось в домах голубое топливо, мы вложились пополам с Газпромом - 4 млрд рублей компания и столько же - краевая казна. Мы будем планомерно идти по пути улучшения бытовых условий для людей и снижения ставок за топливо, - подчеркнул губернатор края.
В дочерней структуре Газпрома рассказали, что первые заявки на подключение домов уже начали поступать.
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