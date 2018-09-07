В Хабаровском крае жертвы сталинизма смогут жить в домах ветеранов

Получить жилье в домах ветеранов Хабаровского края смогут большее количество граждан

Соответствующие изменения в региональный закон «О жилищных правоотношениях в Хабаровском крае» рассмотрели на заседании комитета по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

Проект регионального закона «О внесении изменений в статью 7 Закона Хабаровского края «О жилищных правоотношениях в Хабаровском крае» рассмотрен в первом чтении на заседании комитета по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

Законопроект подготовлен в целях расширения категорий граждан, которым предоставляются жилые помещения в домах системы социального обслуживания граждан специализированного государственного жилищного фонда (домах ветеранов).

Как отметила, представляя законопроект, и.о. первого заместителя министра социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова, в настоящее время в домах ветеранов отсутствует очередность и имеются 34 свободные квартиры. Они освобождаются в связи с реализацией права участников Великой Отечественной войны и вдов участников войны, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета.

«В целях заселения свободных квартир в специальных домах ветеранов проектом закона предлагается исключить условие «одинокого проживания» для репрессированных и реабилитированных граждан, граждан, пострадавших от политических репрессий, проживающих как в благоустроенном, так и неблагоустроенном жилищном фонде. Таким образом, право на получение благоустроенного жилья в домах ветеранов получат граждане, супружеские пары указанной категории независимо от того проживают они одни или совместно с родственниками, способными осуществлять за ними уход», - отметила Светлана Петухова.

При этом для указанной категории граждан сохраняются иные условия, установленные статьей 7 регионального закона, а именно: нуждаемость в жилье, сохранение полной или частичной способности к самообслуживанию, отсутствие медицинских противопоказаний к проживанию в таких жилых помещениях, нуждаемость в социальном обслуживании, постоянное проживание на территории края.

По предварительным прогнозам, возможностью получить квартиры в специальных домах ветеранов воспользуются около 90 человек.

Принятие законопроекта в качестве краевого закона позволит улучшить жилищные условия и повысить качество жизни граждан пожилого возраста, нуждающихся в особой социальной защите государства и повысить эффективность управления государственным жилищным фондом.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края