В Хабаровском крае районы готовы к голосованию

Муниципалитеты Хабаровского края готовы к проведению голосования, которое пройдет в воскресенье, 9 сентября. Помимо губернатора региона в некоторых районах предстоит также выбрать глав муниципалитетов.

На всех избирательных участках созданы необходимые условия, сформированы рабочие группы, определена культурная программа, в которую вошли как общекраевые проекты, так и районные.

«На территории всех поселений в день выборов у нас запланировано и массовые гуляния, что у нас уже традиционно и является довольно-таки хорошей поддержкой электоральной активности избирателей. Будут реализовываться проекты «Народный стол» и «Народная карта», - рассказала и.о. управляющего делами администрации района имени Лазо Анна Ушакова.

В районе имени Лазо, к примеру, в воскресенье, помимо праздничной программы, приуроченной к Дню голосования, пройдут выставки, концерты, будут организованы фотозоны «Я проголосовал», также будут работать детские аттракционы.

«В этот раз у нас на выборах увеличена доставка продукции и расширен ассортимент. Будут, помимо «Народного стола», проекты - это праздник, музыкальное сопровождение, спортивные мероприятия. В день выборов 9 числа у нас будет юбилей села Георгиевка - 120 лет, плюс день поселка Переяславка. Будет дегустация ухи и каши», - рассказала Анна Ушакова.

День голосования завершится фаер-шоу, которое начнется в 21 час на главной площади в Переяславке.