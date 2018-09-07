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Луговской: Убежден, выбор жителей Хабаровского края будет взвешенным и верным.
9 сентября по всей стране пройдет ключевое политическое событие года – Единый День голосования. Для жителей Хабаровского края избирательная кампания этого года значима особенно – в регионе состоятся выборы Губернатора края, мэра административного центра – города Хабаровска, а также будет разыграно свыше 1200 мандатов на выборах в органы местного самоуправления.
Всем вместе, нам предстоит определить, кто будет по-настоящему защищать, решительно и твердо отстаивать наши интересы на региональном и местном уровнях власти.
Сегодня наша главная задача – сделать все возможное для того, чтобы выборы в Единый День голосования прошли максимально прозрачно и честно. Только от вас, от вашего личного участия зависит не просто успех предстоящих выборов, а будущее нашей малой Родины – судьба Хабаровского края.
Уважаемые земляки! Только вы можете решить, кто из кандидатов заслуживает вашей поддержки, с кем вы готовы вместе действовать и идти по пути уверенного развития. Убежден, что вы не останетесь равнодушными, а ваш выбор будет взвешенным и верным.
Приглашаю всех прийти на участки для голосования 9 сентября, принять участие в выборах и отдать свой голос за достойное будущее, преуспевающий и сильный Хабаровский край!
Сергей Луговской,
председатель Законодательной Думы
Хабаровского края.
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