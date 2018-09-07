В Хабаровском районе зарегистрировано 107 ТОСов

По количеству проектов ТОС, которые получат поддержку из краевого бюджета, лидирует Хабаровский район.

На выездном заседании комиссии по отбору проектов ТОС, которое прошло в селе Тополево Хабаровского района, были объявлены итоги 2 этапа краевого конкурса. В выездном заседании конкурсной комиссии принял участие глава Хабаровского муниципального района Денис Удод. Он рассказал о реализации проектов ТОС на территории Хабаровского муниципального района. В настоящее время в муниципальном образовании зарегистрировано уже 107 ТОСов с охватом населения в 13 тысяч человек, и это не предел. Ежемесячно в поселениях Хабаровского района появляются новые территориальные объединения и реализуются проекты, направленные на улучшение жизни людей.

По итогам 2 этапа краевого конкурса проектов ТОС из 52 заявок, поданных из Хабаровского района, победителями вышли 30, на общую сумму 8,3 миллиона рублей. Лидерами в конкурсе стали Галкинское поселение (6 проектов), село Бычиха и Тополевское поселение (по 4 проекта), село Ильинка, Князе-Волконское и Елабужское поселения (по 3 проекта).

Второе место во 2 этапе краевого конкурса занял район имени Лазо, третье - город Комсомольск-на-Амуре.