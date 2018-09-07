Новости
В Хабаровском районе зарегистрировано 107 ТОСов
По количеству проектов ТОС, которые получат поддержку из краевого бюджета, лидирует Хабаровский район.
На выездном заседании комиссии по отбору проектов ТОС, которое прошло в селе Тополево Хабаровского района, были объявлены итоги 2 этапа краевого конкурса. В выездном заседании конкурсной комиссии принял участие глава Хабаровского муниципального района Денис Удод. Он рассказал о реализации проектов ТОС на территории Хабаровского муниципального района. В настоящее время в муниципальном образовании зарегистрировано уже 107 ТОСов с охватом населения в 13 тысяч человек, и это не предел. Ежемесячно в поселениях Хабаровского района появляются новые территориальные объединения и реализуются проекты, направленные на улучшение жизни людей.
По итогам 2 этапа краевого конкурса проектов ТОС из 52 заявок, поданных из Хабаровского района, победителями вышли 30, на общую сумму 8,3 миллиона рублей. Лидерами в конкурсе стали Галкинское поселение (6 проектов), село Бычиха и Тополевское поселение (по 4 проекта), село Ильинка, Князе-Волконское и Елабужское поселения (по 3 проекта).
Второе место во 2 этапе краевого конкурса занял район имени Лазо, третье - город Комсомольск-на-Амуре.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 788
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 174
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 269
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 088
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136