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В Хабаровский край поступят 12 новых машин скорой помощи и школьных автобусов
Новые автомобили скорой помощи и школьные автобусы поступят в Хабаровский край за счет средств федерального бюджета. Соответствующее распоряжение о закупке автомобилей для субъектов страны подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Согласно документу, в Хабаровский край придут шесть автомобилей скорой помощи класса В - интенсивной терапии. Все машины российского производства, выпущенные на автомобильном заводе «ГАЗ» и Ульяновском автомобильном заводе.
Также для региона будут закуплены шесть школьных автобусов. Это один автобус «КАВЗ» вместимостью более 30 человек, четыре автобуса марки «ПАЗ» – на 24 места и один «ГАЗ» на 12 человек. За счет нового транспорта планируется заменить машины, у которых истек срок эксплуатации. Всего, по информации министерства здравоохранения края, в этом учебном году в доставке до места учебы нуждаются свыше 5,5 тысяч школьников региона. Подвоз до школы организуется по 139 маршрутам в 17 муниципальных образованиях края.
Новый транспорт Минпромторгу России поручено закупить до 1 декабря этого года. После автомобили будут доставлены по регионам. В Хабаровском крае машины будут распределены между районами региона, исходя из потребности медицинских и образовательных организаций.
Всего согласно распоряжению, средства из федерального бюджета будут выделены на закупку 895 автомобилей скорой помощи и 1327 школьных автобусов для 85 субъектов РФ.
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