В Хабаровске открыли обновленный детский сад сегодня на Красной речке.

В Хабаровске торжественную церемонию не омрачил даже проливной дождь - символическую красную ленточку перерезали под крышей долгожданного подарка для 300 малышей и их родителей.

Здание, построенное 30 лет назад, в прошлом году было принято из ведения Минобороны. Сразу же на уровне краевых властей решили сделать капитальный ремонт - на это было выделено из казны региона 75 миллионов рублей, еще 35 миллионов добавила мэрия.

- Боже, как мы ждали, даже не верилось, что дочка успеет еще походить в такой красивый садик! - рассказала мама 5-летней Алины.

Вячеслав Шпорт, присутствовавший на открытии детского дошкольного учреждения, преподнес в подарок комплект мультимедийного оборудования и сказал, что правительство региона всегда с огромным энтузиазмом берется за подобные проекты.

- У нас в общем-то проблемы мест в детских садах теперь нет. Но земляки активно работают над улучшением демографической ситуации, и это особенно радует, -добавил глава региона.

Напомним, что за последнее время жизнь на Красной речке стала гораздо комфортнее - здесь модернизировали котельную, переведя ее на природный газ, расширили и отремонтировали поликлинику. Теперь уже и отличный благоустроенный садик будет каждый день принимать дошколят.