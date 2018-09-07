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В Хабаровске открыли обновленный детский сад сегодня на Красной речке.
В Хабаровске торжественную церемонию не омрачил даже проливной дождь - символическую красную ленточку перерезали под крышей долгожданного подарка для 300 малышей и их родителей.
Здание, построенное 30 лет назад, в прошлом году было принято из ведения Минобороны. Сразу же на уровне краевых властей решили сделать капитальный ремонт - на это было выделено из казны региона 75 миллионов рублей, еще 35 миллионов добавила мэрия.
- Боже, как мы ждали, даже не верилось, что дочка успеет еще походить в такой красивый садик! - рассказала мама 5-летней Алины.
Вячеслав Шпорт, присутствовавший на открытии детского дошкольного учреждения, преподнес в подарок комплект мультимедийного оборудования и сказал, что правительство региона всегда с огромным энтузиазмом берется за подобные проекты.
- У нас в общем-то проблемы мест в детских садах теперь нет. Но земляки активно работают над улучшением демографической ситуации, и это особенно радует, -добавил глава региона.
Напомним, что за последнее время жизнь на Красной речке стала гораздо комфортнее - здесь модернизировали котельную, переведя ее на природный газ, расширили и отремонтировали поликлинику. Теперь уже и отличный благоустроенный садик будет каждый день принимать дошколят.
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