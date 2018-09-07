Луговской: Мы поддерживаем инициативы губернатора Хабаровского края

В Хабаровске после реконструкции открыты детский сад и набережная им. Невельского

Участие в торжествах принял председатель Законодательной Думы края Сергей Луговской.

Детский сад № 208 в микрорайоне Красная Речка до недавнего времени находился в ведении Министерства обороны РФ. Это не позволяло городским властям взяться за капитальный ремонт дошкольного учреждения. После решения всех вопросов по собственнику здания начались ремонтные работы. Они длились всё лето, и сегодня в присутствии губернатора Хабаровского края, председателя Законодательной Думы, мэра г. Хабаровска было объявлено о завершении капитального ремонта.

Объект обошёлся краевой и городской казне почти в 100 млн рублей, причём 70 млн выделили из регионального бюджета.

«Принимая краевой бюджет, мы всегда поддерживаем строительство и ремонт таких социально-важных объектов, как детские сады и школы. Мы поддерживаем инициативы губернатора края, благодаря которому и началась реализация комплексной программы по строительству новых детских садов в Хабаровском крае. С 2012 года в городе Хабаровске и Хабаровском крае проведена огромная работа по открытию новых мест в детских дошкольных учреждениях. В регионе, с учётом нынешнего года, было открыто порядка 30 новых детских садов, велась реконструкция и капитальный ремонт существующих зданий, как здесь», - сказал председатель Законодательной Думы Сергей Луговской.

Каждый из почётных гостей пришёл на торжественную линейку в детский сад с подарками. Интерактивное оборудование, игрушки для детей в ближайшее время займут свои места в группах детского сада и актовых залах. Дошкольное учреждение рассчитано почти на 300 детей, которые будут распределены по 12 группам разных возрастов. Открытие сада № 208 позволит обеспечить услугой дошкольного образования всех жителей микрорайона Красная речка.

Сегодня же после окончания ремонтно-восстановительных работ в Хабаровске открылась центральная набережная им. Невельского. Она значительно пострадала во время наводнения 2013 года. По просьбе горожан на обновлённой прогулочной зоне появились велосипедные дорожки с двусторонним движением, новая тротуарная плитка. В перспективе здесь будет установлен памятник Геннадию Невельскому, чьё имя носит набережная.

«Сегодня я поручил главному архитектору края разработать проекты заполнения свободных площадей набережной интересными объектами. Здесь не должно быть всё заставлено кафе, хотя напитки, мороженое, сладости на этой территории уместно продавать, но всё должно быть единым архитектурным ансамблем. Здесь же должны появиться зоны, которые будут интересны молодёжи, детям. К этому вопросу будем подключать студентов ТОГУ, чтобы они предложили креативные идеи. Набережная должна быть удобной для всех. Мы её делаем для людей», - сказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Реконструкция набережной на участке от речного вокзала до утёса велась пять месяцев. Ее основание спроектировано так, что в случае очередного подъёма воды целостность прогулочной зоны не пострадает. Реставрация набережной обошлась в 95 млн рублей, из которых почти 80 млн рублей были выделены из федерального бюджета.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.

Фото Петра Асанова.