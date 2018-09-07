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В Хабаровске открыли первую и вторую очереди краевой набережной
Реконструкция, проведенная после масштабного наводнения 2013-го года, сделала этот участок вдоль Амура от речного вокзала до улицы Советской самой красивой и удобной набережной.
- Я проехал всю страну от запада на восток и могу уверенно заявлять - наша набережная самая лучшая, - сказал на открытии губернатор края.
Министр строительства региона Константин Пепеляев немного скромнее в оценке результата- он поставил объекту "4 с плюсом".
Кстати, сейчас молодые архитекторы смогут попробовать себя в разработке проектов по дальнейшему обустройству прогулочной зоны - такое поручение главному архитектору края дал Вячеслав Шпорт.
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