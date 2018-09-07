В Хабаровске открыли первую и вторую очереди краевой набережной

Реконструкция, проведенная после масштабного наводнения 2013-го года, сделала этот участок вдоль Амура от речного вокзала до улицы Советской самой красивой и удобной набережной.

- Я проехал всю страну от запада на восток и могу уверенно заявлять - наша набережная самая лучшая, - сказал на открытии губернатор края.

Министр строительства региона Константин Пепеляев немного скромнее в оценке результата- он поставил объекту "4 с плюсом".

Кстати, сейчас молодые архитекторы смогут попробовать себя в разработке проектов по дальнейшему обустройству прогулочной зоны - такое поручение главному архитектору края дал Вячеслав Шпорт.

