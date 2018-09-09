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В районах Хабаровского края проголосовали около 10 % избирателей
Избиратели в районах края проявляют высокую активность в единый день голосования. По состоянию на 10 утра – через 2 часа после открытия избирательных участков – в некоторых муниципалитетах явка избирателей приблизилась к 10 %.
«У нас на 10 часов проголосовало 2845 человек - это 8,4% от общего числа голосующих. Все 55 участков открыты, на каждом участке ответственные из числа специалистов администрации», - рассказала и.о. управляющего делами администрации района имени Лазо Анна Ушакова.
На всех избирательных участках района стартовали проекты «Народный стол», «Народная карта», организованы фотозоны «Я проголосовал»,
«Проекты реализуются в полной мере, идет продажа в рамках «Народного стола», раздача «Народных карт». В поселениях начались концертные программы, в Переяславке на площади работает ярмарка», - рассказала Анна Ушакова.
Напомним, в районе имени Лазо проживают 37,5 тысяч избирателей. 231 человек их числа будет голосовать впервые.
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