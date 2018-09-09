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Вячеслав Шпорт принял участие в Едином дне голосования
Сегодня утром Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял участие в Едином дне голосования. Глава региона приехал на участок №201, который расположен в здании хабаровской гимназии №5.
«Сегодня не только выборы Губернатора края и мэра Хабаровска, но и депутатов районных и поселковых собраний. Вне зависимости от уровня власти, кандидаты должны быть честными, ответственными людьми, выполнять обещания, которые они давали своим избирателям. Это главные качества любого руководителя», - подчеркнул глава региона
Глава региона также принял участие в акции «Народный учитель». Любой желающий прямо с избирательного участка может отправить открытку своему любимому педагогу, тренеру или воспитателю. Вячеслав Шпорт написал слова благодарности профессору КнАГТУ Василию Муравьеву
«У меня, как и у любого жителя края, было много прекрасных учителей в школе, но сегодня хочется особо поблагодарить Василия Илларионовича Муравьева. Он является известным ученым, изобретателем, лауреатом международных конкурсов, подготовил более 20 кандидатов и докторов наук, в том числе и меня. Для меня он всегда являлся наставником, учителем с большой буквы», - отметил Вячеслав Шпорт.
Как и на выборах Президента РФ, на избирательных участках развернулась акция «Народный стол». Избиратели могут продегустировать продукцию местных производителей и приобрести ее по социальным ценам. В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Комсомольском и имени Лазо районах у избирателей есть возможность получить «Народную карту – «Наш выбор 27», дающую скидки от 3 до 15 процентов на различные виды товаров и услуг.
Отметим, что сегодня на территории края работают 783 избирательных участка.
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