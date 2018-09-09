Более 60 тысяч человек проголосовали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжаются выборы Губернатора. На 10 утра, по данным региональной избирательной комиссии, проголосовало 60556 человек или 6,19 процентов от количества всех избирателей.

«Активнее всего традиционно голосуют в северных районах края, таких как Аяно-Майский, Комсомольский, Тугуро-Чумиканский, Охотском и районе им. Полины Осипенко. На этих территориях явка на 10 утра превысила 10 процентов. По сравнению, с 2013 годом в целом по краю явка выше на 1,36 процента», - сообщил заместитель председателя Избирательной комиссии Хабаровского края Василий Агуленко.

Он также добавил, что крае работает 783 избирательных участков. Кроме того, свой выбор можно сделать на железнодорожном вокзале и в аэропорту Хабаровска. Организовано голосование на военном полигоне, где сейчас идут масштабные военные учения. С 19 августа по 8 сентября в крае проведено досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях, в котором приняли участие 1949 избирателей.

Помимо выборов Губернатора в крае проходят 177 выборных кампаний в органы местного самоуправления, в том числе выборы мэра Хабаровска, а также 124 кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований и 52 – по выборам глав муниципальных образований. В общей сложности планируется заместить свыше 1200 мандатов.