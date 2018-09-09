177 избирательных кампаний пройдут сегодня в Хабаровском крае

Сегодня в Хабаровском крае проходит Единый день голосования. Жители региона выбирают Губернатора. Также в крае состоятся 177 кампаний в органы местного самоуправления. Жителям Хабаровска предстоит избрать мэра административного центра, также пройдут 52 кампании по выборам глав городских и сельских поселений и 124 – по выборам депутатов представительных органов муниципальных районов, городских и сельских поселений. Всего будет замещено более 1200 мандатов.

Избирательные кампании в органы местного самоуправления пройдут в городе Хабаровске, Амурском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском, имени Лазо, Николаевском, Охотском, Советско-Гаванском, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Хабаровском муниципальных районах Хабаровского края. В частности, будут полностью обновлены составы Собраний депутатов Амурского, Бикинского, Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского, имени Лазо, Комсомольского, Николаевского, Охотского, Советско-Гаванского, Солнечного и Хабаровского муниципальных районов.

«Сегодня Хабаровский край ждет серьезная избирательная кампания. Вместе с Губернатором региона избираются многие депутаты местных собраний, а также главы отдельных городских и сельских поселений. На данный момент выборы в муниципальных районах проходят в штатном режиме, нарушений нет», - отметил начальник главного управления по вопросам местного самоуправления Губернатора и Правительства края Алексей Шевцов.

Напомним, сегодня с 8.00 до 20.00 по местному времени на территории региона будут работать 783 избирательных участка. Общее количество избирателей в Хабаровском крае составляет 995 620 человек.