Гладких: Выбирая Губернатора края – мы выбираем программу развития нашего региона

Депутат Государственной Думы РФ проголосовал на своем избирательном участке в селе Ильинка

Единый день голосования продолжается в Хабаровском крае. По данным региональной избирательной комиссии на 12 часов явка составила 16,37 процентов. Свою гражданскую позицию выразил и депутат Государственной Думы РФ Борис Гладких. Он проголосовал на избирательном участке в селе Ильинка, а также побывал на других УИК Хабаровского района.

«Так же как и на всех избирательных участках края, в Хабаровском районе сегодня проходят акция «Народный учитель», фотоконкурс «Выбираю 27», избирателям предлагают получить «Народную карту – «Наш выбор 27». Люди приходят, голосуют и остаются пообщаться друг с другом, купить продукцию местных производителей, посмотреть выступления творческих коллективов», - отметил депутат Госдумы РФ.

Он также призвал жителей региона не оставаться равнодушными и обязательно прийти на участки, чтобы сделать свой осознанный выбор.

«Сегодня мы выбираем и Губернатора края, и мэра Хабаровска, и представителей органов власти местного самоуправления. Этот день можно назвать историческим – ведь на пять лет мы выбираем программу развития нашего региона. Участие в выборах для каждого гражданина, это – выбор завтрашнего дня для себя и для своих близких, это – выбор будущего территории, на которой он живет и работает», - подчеркнул Борис Гладких.

Напомним, сегодня в Хабаровском крае открылись 783 избирательных участка. Проголосовать жители региона смогут до 20.00.