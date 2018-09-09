Новости
В Хабаровском районе Догордон со светом
Село Догордон Куканского сельского поселения Хабаровского района обеспечено круглосуточным электроснабжением. Ранее в этом населённом пункте электричество подавалось с помощью дизельной электростанции на несколько часов в сутки.
Изношенное оборудование часто выходило из строя. В июле этого года администрацией района установлена новая дизельная электростанция стоимостью 2,8 миллиона рублей, приобретенная при софинансировании Министерства ЖКХ края в рамках программы модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства. Два дизель-генератора мощностью 40 и 13 киловатт позволяют обеспечить не только круглосуточное, но и бесперебойное и экономичное электроснабжение. Кроме того, оборудование автоматизированное, при необходимости им можно управлять удалённо. В помещении электростанции обеспечены шумоизоляция и кондиционирование. Но главное, что теперь жители села Догордон могут пользоваться электричеством в любое время суток.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 797
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 182
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 275
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 091
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136