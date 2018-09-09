В Хабаровском районе Догордон со светом

Село Догордон Куканского сельского поселения Хабаровского района обеспечено круглосуточным электроснабжением. Ранее в этом населённом пункте электричество подавалось с помощью дизельной электростанции на несколько часов в сутки.

Изношенное оборудование часто выходило из строя. В июле этого года администрацией района установлена новая дизельная электростанция стоимостью 2,8 миллиона рублей, приобретенная при софинансировании Министерства ЖКХ края в рамках программы модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства. Два дизель-генератора мощностью 40 и 13 киловатт позволяют обеспечить не только круглосуточное, но и бесперебойное и экономичное электроснабжение. Кроме того, оборудование автоматизированное, при необходимости им можно управлять удалённо. В помещении электростанции обеспечены шумоизоляция и кондиционирование. Но главное, что теперь жители села Догордон могут пользоваться электричеством в любое время суток.