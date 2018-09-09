Более 160 тысяч избирателей Хабаровского края сделали свой выбор

В Хабаровском крае продолжается Единый день голосования. По данным на 12 часов дня, своим избирательным правом воспользовались 160 355 человек, это 16,37 процентов от зарегистрированного числа избирателей. Как отметил председатель избирательной комиссии края Геннадий Накушнов, это на три процента выше, чем в 2013 году.

«Активнее всего голосуют жители Комсомольского (39,48%), Аяно-Майского (35,78%) и Тугуро-Чумиканского (33,35%) районов. Каких-либо жалоб на нарушение избирательного законодательства ни в территориальные избирательные комиссии, ни к нам не поступало. Думаю, что если голосование продолжится в том же темпе, то мы превысим результат по явке пятилетней давности. Активно работает телефон горячей линии 8(4212) 30-82-22, большинство обращений касаются места голосования, также задают вопросы по акциям, которые проводятся на участках», – рассказал Геннадий Накушнов.

Так же, как и на выборах Президента России, граждане воспользовались правом сделать свой выбор на удобном для себя участке, расположенном на территории края. В отделения МФЦ заявления на голосование по месту пребывания подали 839 человек. Досрочно проголосовали 1949 избирателей.

Напомним, в это воскресение в регионе выбирают Губернатора края. Помимо этого, жителям Хабаровска предстоит определиться, кто станет мэром города, а в ряде муниципальных образованиях изберут депутатов местных собраний. На территории региона работают 783 избирательных участка, они закроются в 20.00.