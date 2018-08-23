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Юрий Трутнев: Объем инвестиций КНР в Дальний Восток составляет 7 процентов от общего объема
Китай является основным внешним партнером России на Дальнем Востоке. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на пресс-подходе.
«Сегодня Китай – основной внешний партнер России на Дальнем Востоке. Объем инвестиций из КНР составляет 7 процентов от общего объема. Мы сотрудничаем по большинству направлений. Это инфраструктура, сельское хозяйство, переработка природных ресурсов. Если говорить о будущем, то нас сейчас интересует проект строительства целлюлозно-бумажного комбината в Хабаровском крае, который сейчас обсуждается с китайской корпорацией «Чайна Чэнтун». Мы заинтересованы в том, чтобы лес перерабатывался у нас, в России. Мы будем создавать для этого все условия», - сообщил Юрий Трутнев.
Дочерняя структура корпорации «Чайна Чэнтун Холдингс Групп» (China Chengtong Holdings Group) - компания «Чайна Пэйпер Корпорейшн» (China Paper Corporation) – рассматривает возможность строительства нового производства по лесопереработке в ТОР «Комсомольск» на площадке в городе Амурске. Объем возможных инвестиций в строительство целлюлозно-бумажного комбината в Хабаровском крае может составить более 10 млрд юаней или 1,5 млрд долларов с проектной мощностью 500 тыс. тонн хвойной целлюлозы в год. Новое предприятие позволит создать 500 рабочих мест.
Отметим, что российско-китайские отношения за прошедший год сохранили положительную динамику: объем внешней торговли регионов Дальнего Востока и Китайской Народной Республики в 2017 году составил 7,7 млрд долларов США, что на 28,3% больше аналогичного показателя прошлого года. Экспорт товаров из субъектов Дальневосточного федерального округа в Китай по итогам 2017 года вырос на 31,5%. Китайские компании реализуют более 40 инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, 8 из которых запущены в 2018 году. Обсуждение развития двустороннего экономического сотрудничества на Дальнем Востоке пройдет в рамках деловой программы четвертого Восточного экономического форума 12 сентября.
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