«Улица Дальнего Востока» открылась в рамках ВЭФ-2018 на острове Русский

Заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев принял участие в открытии выставки «Улица Дальнего Востока», которая проходит в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке. В церемонии также участвовали Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, дальневосточные губернаторы, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественности.

«Дальний Восток – огромная территория. Когда человек приехал сюда на форум, пожалуй, нет другой возможности наглядно познакомить его со всеми дальневосточными регионами, показать их природу, культуру, экономику. Задача выставки - вызвать интерес к Дальнему Востоку», - подчеркнул Юрий Трутнев.

В рамках торжественной части прошел демонстрационный полет самолетов четвертого поколения Су-35С.

Почётные гости первыми осмотрели экспозиции девяти дальневосточных регионов, которые расположились на набережной острова Русский.

Павильон Хабаровского края выполнен в форме взлетающего самолёта. По задумке организаторов, инсталляция отражает главное направление экономики региона - развитие высокотехнологичных производств. Флагманом промышленности края по праву считается Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина, который выпускает суперсовременные военные и гражданские самолеты. Поэтому авиастроению отведена значительная часть экспозиции.

В павильоне оборудовано "рабочее место авиастроителя", где каждый посетитель может сам изготовить памятные сувениры в виде самолёта по настоящей авиационной технологии. Кроме того, как и в прошлом году, гостям предлагают совершить обновлённую виртуальную экскурсию по салону Sukhoi Superjet 100. А над акваторией бухты Аякс второй год подряд пройдут демонстрационные пролеты современной авиационной техники, выпускаемой КнААЗ.

С помощью мультимедийного оборудования гости форума также могут совершить интерактивное путешествие по Хабаровском краю: прогуляться по Хабаровску, увидеть Амурский мост, петроглифы Сикачи-Аляна, посетить знаменитые Шантарские острова и другие уникальные объекты края.

Отдельной темой экспозиции стала презентация Комсомольска-на-Амуре. В интерактивном приложении отражены основные объекты его инфраструктуры. Сегодня в Городе Президентского внимания ведутся масштабные стройки. Все они реализуются в рамках Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.

Вечером, как обещают организаторы, экспозицию края можно будет увидеть из Владивостока. Она будет подсвечиваться мощными прожекторами.

В рамках форума подготовлена большая культурная программа. Запланированы выступления лучших творческих коллективов Хабаровского края - ансамблей «Дальний Восток» и «Сэнкурэ», вокального коллектива из Комсомольска-на-Амуре. Ведущие мастера декоративно-прикладного искусства проведут мастер-классы по изготовлению сувениров.

С 11 по 13 сентября выставка «Улица Дальнего Востока» будет работать для участников и гостей ВЭФ. 14 сентября станет «Социальным днем». 15–16 сентября выставку откроют для всех желающих.

Напомним, «Улица Дальнего Востока» - одно из ключевых мероприятий ВЭФ, проходит уже четвёртый раз. В прошлом году павильон Хабаровского края был признан лучшим.