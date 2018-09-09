«Заповедный Дальний Восток» представляет гостям ВЭФ Минприроды в рамках выставки «Улица Дальнего Востока»

Программы сохранения разнообразия живой природы Дальнего Востока, проекты развития экологического туризма, современные решения в сфере развития туристической инфраструктуры особо охраняемых природных территорий России представляет павильон Минприроды России на традиционной выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках четвертого Восточного экономического форума.

Торжественное открытие павильона «Заповедный Дальний Восток» состоялось 9 сентября, в присутствии вице-премьера – полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева и Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Козлова.

Как пояснил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов, тематическая экспозиция рассказывает о программах сохранения биоразнообразия дальневосточных регионов, проектах по восстановлению популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда. Выставка познакомит гостей форума с различными направлениями развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях и современными решениями в сфере развития туристической инфраструктуры таких территорий России.

Открытая выставочная площадка позволяет всем желающим совершить путешествие по заповедному Дальнему Востоку, пройдя по экологической тропе - маршруту, повторяющему контуры Дальневосточного федерального округа и разделённому на зоны, соответствующие его регионам.

В дни форума здесь пройдут показы коллекции одежды из переработанных материалов, а также можно будет познакомиться с новой техникой антибраконьерских бригад.

«Сегодня на Дальнем Востоке активно развивается туристическая отрасль. Природные достопримечательности нашего региона становятся все популярнее у российских и зарубежных туристов. Это вулканы Камчатки, природный парк «Ленские столбы» в Якутии, Центральный Сихотэ-Алинь в Приморье, природный комплекс заповедника «Остров Врангеля» на Чукотке. Здорово, что гости Восточного экономического форума и все посетители выставки смогу не только познакомиться с красотой дальневосточной природы, но и узнать о программах, направленных на ее сохранение», - прокомментировал глава Минвостокразвития Александр Козлов.





Напомним, Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября. В деловую программу форума включены 70 деловых мероприятий, среди которых панельные сессии, бизнес-диалоги, деловые завтраки и круглые столы. Центральным событием четвертого Восточного экономического форума станет пленарное заседание «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». В нем примут участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён.