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В Хабаровском крае создан Совет по развитию волонтерства
В Хабаровском крае начет работать Совет по развитию добровольчества. В этот совет будут делегированы чиновники, представители местного самоуправления и руководители.
«Это еще один шаг к внедрению стандарта поддержки добровольчества, разработанного Агентством стратегических инициатив», - отметил Евгений Демин, председатель комитета по молодежной политике Правительства края.
В регионе утвержден регламент взаимодействия чиновников и гос. учреждений с волонтерскими организациями.
Стоит отметить, что в Хабаровском крае более ста добровольческих организаций, В мероприятиях принимают участие более двадцати семи тысяч граждан, большей частью студентов и школьников.
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