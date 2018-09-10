В Хабаровском крае создан Совет по развитию волонтерства

В Хабаровском крае начет работать Совет по развитию добровольчества. В этот совет будут делегированы чиновники, представители местного самоуправления и руководители.

«Это еще один шаг к внедрению стандарта поддержки добровольчества, разработанного Агентством стратегических инициатив», - отметил Евгений Демин, председатель комитета по молодежной политике Правительства края.

В регионе утвержден регламент взаимодействия чиновников и гос. учреждений с волонтерскими организациями.

Стоит отметить, что в Хабаровском крае более ста добровольческих организаций, В мероприятиях принимают участие более двадцати семи тысяч граждан, большей частью студентов и школьников.