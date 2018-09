ВЭФ-2018: на набережной о. Русский открылся Русский рыбный дом

На набережной о. Русский во Владивостоке в рамках IV Восточного экономического форума начала работу выставка «Улица Дальнего Востока». Старт выставке дал заместитель Председателя Правительства - Полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на площадке павильона Росрыболовства – Russian Seafood and Fish Market.

Юрий Трутнев и Илья Шестаков совместно открыли экспозицию «Русского рыбного дома». Отраслевая выставочная площадка в этом году представляет собой бизнес-зону, рыбный рынок и ресторан. «Русский рыбный дом» разместился на территории более 1,5 тыс. квадратных метров. Среди участников павильона одно из старейших предприятий Камчатского края рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, крупнейший рыбопромышленный холдинг Камчатки «Витязь-Авто», пионеры глубоководного промысла «Восток-1», ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства», предприятие работающее во всех районах Тихого океана – от Чукотки до Новой Зеландии и от Приморья до Калифорнии, Российская рыбопромышленная компания – один из лидеров отрасли в общероссийском масштабе, интенсивно развивающаяся ГК «Доброфлот».

Полпред по Дальневосточному федеральному округу и глава Росрыболовства обошли прилавки с дальневосточными рыбными продуктами, обсудили разнообразие креветок, добываемых на Дальнем Востоке, и впечатляющие результаты лососевой путины – улов уже перешел порог в 600 тыс. тонн. Особое внимание привлек прилавок с глубоководными объектами промысла.

РК «Восток-1» удивил гостей выставки недавним уловом – гигантской рыбой, морским монахом. Это редкая, ранее почти не известная для добычи рыба. Предприятие занимается освоением глубоководных объектов, уже ведется промысел на глубине до 2,5 км. В линейке объектов промысла макрурус и такие малоизвестные виды, как антимора, пламенный морской окунь и акула колючая – все представлены на витринах рыбного рынка. «Восток-1» стал участником научной программы Росрыболовства по изучению и освоению глубоководного пояса дальневосточных морей, которую реализует ТИНРО-Центр. По оценкам ученых, добыча глубоководных объектов может дать прибавку к общероссийскому вылову до 200 тыс. тонн ежегодно. На Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, которые состоятся сразу после ВЭФ, компания покажет с помощью специального 3-D экрана и очков виртуальной реальности, как происходит погружение в батискафе и на каких глубинах обитают разные промысловые виды.

Кроме презентационной продукции, рыбопромышленные компании представили планы по развитию бизнеса, в том числе уже реализуемые инвестиционные проекты.

«В этом году мы начали масштабную программу по обновлению производственной базы отечественного рыболовства. Сегодня здесь представлены проекты, которые будут реализованы на Дальнем Востоке. В целом, в этом году уже подписаны контракты на строительство 9 судов и 10 заводов по переработке рыбы для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, сейчас идет третий этап приема заявок на выделение инвестиционных квот. Это большой шаг на пути к модернизации отрасли и пример роста ее привлекательности для инвесторов», - отметил Илья Шестаков.

Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина одним из первых предприятий рыбной отрасли включился в процесс обновления флота на российских верфях с помощью инвестквот. Компания реализует проект по строительству кошелькового траулера-сейнера для Дальневосточного бассейна – из трех строящихся судов, все три сейнера уже спущено со стапелей калининградской судоверфи. Кошельковые невода или «кошельки» - самые эффективные орудия лова для освоения перспективных объектов рыболовства – сардины иваси и скумбрии. На площадке павильона РК им. Ленина представлен новый рыбоперерабатывающий центр в Соболевском районе Камчатского края, который будет работать на лососевых, минтае и донно-пищевых объектах. Это проект имеет большое социальное значение для этой территории.

«Русская рыбопромышленная компания» презентовала несколько инвестиционных проекта в области судостроения и переработке: серию крупнотоннажных траулеров-процессоров, краболова и береговой завод «Русский минтай». Строительство рыбоперерабатывающих фабрик, по словам генерального директора РРПК Федора Кирсанова, – важный шаг навстречу потребителю: таким образом выстраивается полная производственная цепочка от добычи до производства готового продукта высокого качества. Завод может эффективно работать и на замороженном сырье, передовые технологии заморозки и дефростации позволяют получить на выходе продукт высокого качества.

Запуск предприятий, построенных в рамках программы инвестквот, поможет насытить рынок качественной, разнообразной продукцией, и здесь важно подключить к программе розничное звено. Руководитель Росрыболовства обратил внимание на необходимость выстраивания взаимоотношений с торговыми операторами и пригласил всех поучаствовать в торгово-закупочном нетворкинге, который будет организован на площадке II Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. «Вы все будете на главном отраслевом событии года, ритейлеры откликнулись на наше предложение о прямых закупках – приедут специализированные менеджеры ключевых федеральных и региональных сетей. Только так мы сможем показать потребителям качество рыбы и ее разнообразие. Надо формировать активный спрос на рыбу, а рост потребления увеличит оборот, что выгодно всем», - подчеркнул Илья Шестаков.

а площадке Русского рыбного дома всем гостям предлагают попробовать отечественную рыбную продукцию. Кроме традиционной подачи еды в ресторане, проходят кулинарные шоу и мастер-классы. Для Russian Seafood and Fish Market разработано специальное меню, в том числе дегустационный сет «Дальневосточный», созданием кулинарных шедевров занимаются известные шеф-повара.

Russian Seafood and Fish Market будет работать с 9 по 16 сентября 2018 года.

Источник: Пресс-служба Росрыболовства