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Хабаровский край заключил соглашение о сотрудничестве с Дальневосточным федеральным университетом
Во Владивостоке начал работу IV Восточный экономический форум (ВЭФ). В рамках деловой программы Правительство Хабаровского края заключило соглашение о сотрудничестве с руководством Дальневосточного федерального университета.
Подписи под документом поставили заместитель Председателя Правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка и проректор по развитию Дмитрий Земцов.
Предметом соглашения является сотрудничество в рамках реализации программы «Технопарк Русский». Речь идет о совместной работе по созданию на острове Русский в Приморье экосистемы технологического предпринимательства в целях инновационного развития Дальнего Востока.
«Возможности технопарка уникальны. Наша задача – совместными усилиями продвигать дальневосточные проекты, искать для них финансирование. Речь идет о перспективных высокотехнологических и наукоемких бизнес-проектах наших компаний, которым будет оказано всяческое содействие в реализации намеченных планов», - сказал Юрий Чайка.
Планируется, что на базе «Технопарка Русский» будет организована консультационная и методическая поддержка субъектов технологического предпринимательства Хабаровского края.
Соглашение также подразумевает создание условий для участия инновационных команд края в совместных проектах Национальной технологической инициативы.
Проект «Технопарк Русский» совместно с ДВФУ реализует Фонд «Сколково» и более 25 партнерских организаций. Резидентами технопарка стали более 60 компаний со всей страны.
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