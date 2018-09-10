Хабаровчан приобщат к миру аква-спорта

В Хабаровске с 14-го по 16-е сентября впервые на Дальнем Востоке состоится аква-саммит, основными целями которого его организаторы ставят привлечение жителей края к здоровому образу жизни, и повышения квалификации у действующих тренеров города.

Трехдневный спортивный фестиваль разделится на две части:

Первая - преконвенция - 14 сентября – будет интересна скорее действующим тренерам в сфере аква-фитнеса. Ее участников ждет целый день активного обучения от специалистов международного уровня : Eiichi Tanuma (Япония) - презентора международных соревнований АЕА, участника международной аква-конвенции в Португалии (2015), Yeonkyung Kye (Корея) – тренера по плаванию с более, чем 20 летним стажем, Инны Степановой - призера кубка мира и чемпиона России по морскому многоборью, и многих других.

Вторая часть саммита – 15 и 16 сентября направлена на занятия в воде. Двухдневная конвенция рассчитана не только на профессионалов, но и любителей, которые смогут участвовать в различных мастер-классах с подробными разборами упражнений.

«Принять участие в спортивном сейшене сможет любой желающий. На действующем сайте мероприятия aqua-summit.ru подобрать для себя программу можно под разные цели: повысить теоретические знания, ознакомиться с программами и стандартами международного уровня - если вы тренер, или просто открыть для себя увлекательный мир водного фитнеса - если вы участник. Не обязательно бытьб профессионалом и покупать билет на все три дня, достаточно вашего желания, купить билет можно и на один день.» - прокомментировала Екатерина Масловская, организатор саммита, сертифицированный тренер по плаванию.

Помимо программы самого мероприятия организаторы озаботились питанием и проживанием для приезжих участников.

«На сайте был выделен целый раздел "самых часто задаваемых вопросов", среди которых вы сможете найти ответы и на свои» - рассказывает Екатерина Масловская. –«Подтвердив свое участие в саммите заранее, вы гарантированно заручитесь поддержкой организаторов. Вам помогут определиться и с комфортабельным проживанием и полезным питанием».

Хедлайнером мероприятия выступит Екатерина Хапкова, руководитель Европейской Ассоциации Аквафитнеса России, автор и ведущая обучающих семинаров по аква-фитнесу и реабилитации в воде, лектор Ассоциации Профессионалов Фитнеса, организатор международных конвенций по аква-фитнесу WWIC и AquaDay, мастер спорта по синхронному плаванию, международный тренер С участниками фестиваля мастер-тренер поделится секретами успешной работы, собственными наработками и проведет целый курс обучающих лекций.

Всю оперативную информацию по наличию билетов и программ участия можно получить на официальном сайте конвенции aqua-summit.ru.