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В Хабаровском крае построят важный для Дальнего Востока завод
В городе Амурске Хабаровского края резидент ТОСЭР «Комсомольск» - компания "РФП Древесные гранулы" совместно с японской Prospect Co. построят новый завод по производству топливных гранул (пеллет).
Для производства пеллет будут использованы отходы заводов по производству шпона и пиломатериалов в, а также неделовая древесина, остающейся при лесозаготовке.Общий объем инвестиций в проект составит 200 млн долларов. Появится благодаря проекту 80 новых рабочих мест.
Компания ранее получила одобрение на кредит от Фонда развития промышленности России в размере 500 млн рублей. Благодаря сотрудничеству ЧС японцами предполагаемый объем производства будет увеличен с 90-та до 135 тысяч тонн в год. С.Значительная часть продукции будет экспортироваться в Японию.
Запуск производства намечен на первый квартал 2019 года. Новое предприятие станет частью комплекса RFPGroup по глубокой переработке древесины.
«Это важный для лесной отрасли Дальнего Востока проект», - отметил генеральный директор ООО УК «РФП Групп» Дмитрий Вальтфогель.
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