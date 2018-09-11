В Хабаровском крае построят важный для Дальнего Востока завод

В городе Амурске Хабаровского края резидент ТОСЭР «Комсомольск» - компания "РФП Древесные гранулы" совместно с японской Prospect Co. построят новый завод по производству топливных гранул (пеллет).

Для производства пеллет будут использованы отходы заводов по производству шпона и пиломатериалов в, а также неделовая древесина, остающейся при лесозаготовке.Общий объем инвестиций в проект составит 200 млн долларов. Появится благодаря проекту 80 новых рабочих мест.

Компания ранее получила одобрение на кредит от Фонда развития промышленности России в размере 500 млн рублей. Благодаря сотрудничеству ЧС японцами предполагаемый объем производства будет увеличен с 90-та до 135 тысяч тонн в год. С.Значительная часть продукции будет экспортироваться в Японию.

Запуск производства намечен на первый квартал 2019 года. Новое предприятие станет частью комплекса RFPGroup по глубокой переработке древесины.

«Это важный для лесной отрасли Дальнего Востока проект», - отметил генеральный директор ООО УК «РФП Групп» Дмитрий Вальтфогель.



