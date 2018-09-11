Хабаровчане услышат горловое пение и хомус на большом межнациональном празднике

С 21 по 23 сентября 2018 года в г. Хабаровске, с. Сикачи-Алян и пос. Тополево Хабаровского муниципального района пройдут праздничные и концертные мероприятия Межрегионального фестиваля национальных культур Дальнего Востока «Лики наследия».

Участниками мероприятия станут творческие коллективы и солисты, мастера декоративно-прикладного искусства, художники-любители, фольклорные ансамбли, хоры народной песни и ансамбли народного танца. В столицу Дальневосточного Федерального округа прибудут участники из Республики Саха (Якутия), Приморского края и Сахалина, Амурской и Еврейской Автономной областей, Республики Бурятии.

Зрители увидят национальные обряды поклонения духу кабарги и посвящения в охотники, услышат звуки хомуса и горлового пения, познакомятся с традициями не только коренных народов Приамурья, но и народов проживающих на территории Дальнего Востока: армян, евреев, корейцев, русских, татар, таджиков, украинцев и других.

В рамках фестиваля состоятся творческие лаборатории по актёрскому мастерству, мастер-классы по национальному танцу, народному пению и декоративно-прикладному творчеству. Вопросы сохранения и развитиятрадиционной культуры народов, проживающих на территории Дальнего Востока, укрепления межнациональной и международной дружбы обсудят на круглом столе с представителями национально-культурных объединений Дальневосточного федерального округа и на презентации Клуба межнационального общения творческой молодёжи «МиР».

Фестиваль национальных культур Дальнего Востока «Лики наследия» способствует приобщению к культурным ценностям и развитию дружеских межнациональных связей. Мероприятие является отборочным этапом Всероссийского фестиваля народного творчества «Вместе мы – Россия», организованного Государственным Российским Домом народного творчества им. В.Д. Поленова, финал которого пройдет в г. Москве в 2019 году.

Программа

Межрегионального фестиваля национальных культур Дальнего Востока

«Лики наследия».

21 сентября, пятница

с. Сикачи-Алян, Хабаровский муниципальный район.

(Культурно - досуговый центр с. Сикачи-Алян, ул. Октябрьская,1)

11:00 – 12:00 Экскурсия на петроглифы Сикачи-Аляна.

11:00 – 19:00 Выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства «Пакси».

15:00 Торжественное открытие фестиваля.

16:00 – 19:00 Конкурсный просмотр творческих коллективов, демонстрация коллекций национального костюма, презентация национально-культурных центров.

18:00 – 19:40 Дегустация национальной ухи «Амта». Мастер-класс по изготовлению национального блюда «Солима».

20:00 – 21:00 Вечернее этно-шоу «Лики Сикачи-Аляна».

22 сентября, суббота

г. Хабаровск

10:00 – 12:30 Круглый стол по теме: «Народные традиции: преемственность поколений и органчность бытования».

(Дом народного творчества КНОТОК, ул. Фрунзе, 63)

14:30 – 18:30 Презентация Клуба межнационального общения творческой молодёжи «МиР».

(пос. Тополево Хабаровского муниципального района)

23 сентября, воскресенье

г. Хабаровск

10:00 – 12:00 Творческая лаборатория для руководителей коллективов-участников фестиваля. Мастер-классы по традиционной культуре.

(Дом народного творчества КНОТОК, ул. Фрунзе, 63).

17:00 – 19:00 Торжественная церемония награждения участников фестиваля. Гала-концерт.

(Хабаровский краевой Дворец культуры профсоюзов,

ул. Льва Толстого, 22)

Вход свободный.

Организаторы мероприятия: министерство культуры Хабаровского края, Государственный Российский Домом народного творчества им. В.Д. Поленова, Центр культуры России Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова, министерство культуры Хабаровского края, Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры, Дом народного творчества КНОТОК, Ассоциация национальных культур Хабаровского края.