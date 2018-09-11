Путин внес пакеты поправок по изменениям пенсионного законодательства в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу пакет поправок по изменениям в пенсионное законодательство, в котором содержатся инициативы по сохранению и расширению федеральных льгот для лиц предпенсионного возраста.

Как отметил заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, пакет президентских поправок – «это тот набор очень важных инициатив, которые были озвучены в обращении главы государства». «Этот пакет поступил сегодня. Наверное, самые чувствительные поправки – это снижение возраста выхода на пенсию для женщин, особые условия по выходу на пенсию для многодетных матерей, имеющих трех и более детей», - отметил секретарь Генсовета ЕР.

Инициативы включают возможность досрочного установления страховой пенсии для граждан с большим трудовым стажем, сохранение сроков назначения накопительной пенсии, проведение ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста, сохранение действующих условий выхода на пенсию коренных и малочисленных народов Севера, отмену дополнительных пенсионных преференций для депутатов и сенаторов, и другие.

Кроме того, в бюджет Пенсионного фонда будут направляться средства, полученные от конфискации средств и имущества, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности. По словам Турчака, за шесть лет объем таких поступлений в федеральный бюджет составил более 1,2 млрд рублей.

Также депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации было предложено отказаться от дополнительных пенсионных преференций. Работа над поправками ко второму чтению будет продолжена до 24 сентября.

Другая поправка подразумевает снижение стажа, который дает право на три года раньше уйти на пенсию. В правительственном варианте законопроекта предполагалось, что такое право приобретали мужчины, имеющие стаж 45 лет, и женщины, имеющие стаж 40 лет. Теперь поправка снижает требования к этому стажу до 42 лет для мужчин и 37 для женщин, речь идет о страховом стаже, включающем службу в армии и уход за ребенком.

В числе других поправок - изменения в Трудовой кодекс, которым предлагается предоставить право проходить ежегодную диспансеризацию женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет и выделять два оплачиваемых дня.