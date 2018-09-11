Японские инвесторы примут участие в строительстве нового аэровокзала в Хабаровске

Консорциум японских инвесторов войдет в проект по строительству пассажирского терминала Хабаровского аэропорта «Новый». В рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк и генеральный директор Sojitz Corporation Масайоши Фуджимото подписали меморандум о стратегическом партнерстве.

Церемония прошла в присутствии Президента РФ Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

В документе окончательно согласованы условия участия в проекте японских компаний Sojitz Corp., JOIN и JATCO. До конца текущего года они войдут в уставный капитал АО «Международный аэропорт Хабаровск» (дочернее предприятие АО "Хабаровский аэропорт") путем приобретения доли в размере 10% акций АО «МАХ». Эти средства пойдут на финансирование строительства нового пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска. Кроме того, предусмотрен опцион на увеличение доли консорциума японских компаний в АО «МАХ» до 25%+1 акция. Не исключено, что в будущем совместно будет реализован еще один проект - строительство нового терминала международных авиалиний.

Напомним, новый аэровокзальный комплекс строит турецкий консорциум Limak-Marashstoy на площадке ТОР «Хабаровск». Его площадь составит 26 тысяч кв. метров, пропускная способность – более 3 млн человек в год. Планируемые сроки окончания работ – третий квартал следующего года.

Общий объем инвестиционных вложений в проект составляет 4,9 млрд рублей. Из них 3,9 млрд руб. - кредитные средств ВЭБ и АО «Фонд развития Дальнего Востока».