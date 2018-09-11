«Аэрофлот» и ОАК заключили соглашение о поставке новой партии самолетов «Сухой Суперджет-100»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и «Аэрофлот» заключили соглашение о поставке авиакомпании партии самолётов «Сухой Суперджет-100». Документ подписан в присутствии Президента России Владимира Путина в рамках Восточного экономического форума-2018 во Владивостоке. Свои подписи поставили президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь и генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.

Соглашение предполагает поставку ста российских самолетов «Сухой Суперджет-100». Ожидается, что лайнеры будут в двухклассной компоновке – 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономического класса. Полная контрактная документация будет подписана после согласования сторонами всех существенных условий сделки и получения надлежащего корпоративного одобрения.

По завершении церемонии подписания глава государства выразил надежду, что качество поставляемой ОАК продукции будет на самом высоком уровне.

Напомним, на сегодняшний день в парке Аэрофлота» числится 49 самолетов «Сухой Суперджет-100». Авиакомпания является крупнейшим национальным перевозчиком, который использует лайнеры такого типа. В ближайшее время ожидается поставка последнего борта по действующему контракту.