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Хабаровский край будет сотрудничать с Кемеровской областью
Хабаровский край и Кемеровскую область свяжут тесные партнерские отношения. На Восточном экономическом форуме Губернаторы двух регионов Вячеслав Шпорт и Сергей Цивилев подписали соглашение о налаживании торгово-экономических, научно-технических и культурных связей.
Как отметил Вячеслав Шпорт, многие предприятия Хабаровского края фактически уже работают со своими партнерами из области. Порты края являются опорными терминалами для экспорта кузбасского угля в страны АТР. Металлургические производства регионов также взаимодействуют долгие годы.
«Мы планируем провести дополнительную работу по налаживанию контактов между предприятиями торговли и потребительского рынка. Выпускаемая в наших регионах продовольственная продукция должна быть представлена в торговых сетях, как Хабаровского края, так и Кемеровской области. Уверен, это соглашение придаст новый импульс развитию взаимовыгодной кооперации и принесет пользу жителям обоих регионов», - сказал Вячеслав Шпорт.
В числе перспективных направлений сотрудничества глава Хабаровского края также назвал гуманитарные обмены в сферах культуры, образования, туризма, здравоохранения, молодежной политики и спорта. К примеру, одной из уникальных площадок, способных обеспечить развитие молодежных связей, может стать Всероссийский форум «Амур». Вячеслав Шпорт пригласил делегацию Кемеровской области принять участие в работе Форума в 2019 году.
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