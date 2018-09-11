В регионе выявили самые эффективные общественные советы при органах власти

В Хабаровском крае подвели итоги оценки эффективности общественных советов, созданных при органах исполнительной власти края и общественных советов муниципальных образований края. Рейтинг составлен по итогам первого полугодия.

По результатам мониторинга среди министерств края первое место занял общественный совет при министерстве торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края. На втором месте общественные советы при министерстве промышленности и транспорта края и министерстве внутренней политики. Замкнул тройку лидеров общественный совет при министерстве образования и науки края.

Среди комитетов и управлений Правительства края лучшие показатели у общественного совета при комитете регионального государственного контроля и лицензирования.Вторым стал общественный совет при комитете государственного строительного надзора, на третьем - общественный совет при управлении ветеринарии.

Наиболее эффективными среди общественных советов городских округов и муниципальных районов стали советы Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Бикинского района.

«По сравнению со вторым полугодием 2017 года свои показатели улучшили 18 общественных советов при органах исполнительной власти края. Также увеличился средний балл эффективности деятельности общественных советов при комитетах и управлениях Правительства края. Почти все советы достигли средних и высоких показателей эффективности», - отметил министр внутренней политики и информации края Сергей Комаров.

Напомним, мониторинг эффективности общественных советов проводится в Хабаровском крае с 2015 года. При формировании рейтинга учитываются такие критерии, как качество взаимодействия с органами власти и институтами гражданского общества, проведение мероприятий общественного контроля, информационное сопровождение работы.

На сегодняшний день в регионе действует 31 общественный совет при органах исполнительной власти края и 19 общественных советов в муниципальных образованиях края. Итоги мониторинга и перспективы развития общественных советов в крае будут рассмотрены в рамках Гражданского форума края, который пройдет в Хабаровске 15-16 октября 2018 года.