Губернатор Вячеслав Шпорт подписал соглашение с инвесторами по проекту автодороги «Обход Хабаровска»

Сегодня в ходе Восточного экономического форума состоялось подписание четырехстороннего соглашения между Правительством Хабаровского края, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), китайской государственной дорожно-строительной и сервисной компанией Shandong Hi-Speed Group (SDHS) и группой «ВИС». Стороны договорились о совместном развитии автодорожной инфраструктуры в Хабаровском крае.

Речь идет о реализации концессионного проекта по строительству и эксплуатации автомобильной дороги «Обход Хабаровска км 13 — км 42». Партнеры будут участвовать в создании сопутствующей придорожной инфраструктуры. Строительство Обхода является первым примером государственно-частного партнерства в автодорожной отрасли на Дальнем Востоке, а также первым концессионным проектом с участием ведущего стратегического инвестора из КНР в России в области транспортной инфраструктуры.

«Высокие результаты края по работе с бизнес-средой отразились не только на показателях Национального рейтинга, но и на потенциальных партнерах, которых сегодня мы приобретаем. И готовность Российского фонда прямых инвестиций финансировать проекты на территории края прямо об этом свидетельствует. Кроме того, Хабаровский край имеет длительные партнерские взаимоотношения с КНР. Помимо промышленности, сельского хозяйства, торговли, у нас появилась возможность реализовать совместный проект в области дорожного хозяйства», - сказал Губернатор Вячеслав Шпорт.

«Участие Shandong Hi-Speed Group в эксплуатации и обслуживании российских автодорог является важным примером взаимодействия c Китаем в сфере транспортной инфраструктуры. Мы считаем, что это первое в своем роде соглашение, которое может стать фундаментом для привлечения ведущих китайских автодорожных компаний к реализации транспортных концессионных проектов в России. Полагаем, что опыт китайской стороны в строительстве и управлении современными автомобильными магистралями поможет сделать наши дороги более комфортными, безопасными и эффективными», - отметил первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Тагир Ситдеков.

Глава группы «ВИС» Игорь Снегуров отметил, что работа с иностранными партнёрами сегодня направлена на то, чтобы привлечь их в проекты, которые станут развитием уже действующих концессий.

«Строящаяся автомагистраль в Хабаровске – один из таких проектов. SDHS собирается инвестировать уже не в саму дорогу, а в развитие придорожной территории - сервисы, производства, торгово-логистические комплексы, гостиницы, автозаправки. Таким образом мы увеличиваем мультипликативный эффект концессионного проекта, создаём дополнительные рабочие места, повышаем эффективность использования новой дорожной инфраструктуры», - сказал Игорь Снегуров.

«Россия – это одна из стран, которая попадает под инициативу «Один пояс ? Один путь». Реализация такого крупного проекта в сфере транспортной инфраструктуры не только улучшит транспортную и туристическую среду, но и будет способствовать региональному экономическому развитию. Участие китайской компании в концессионном проекте в области транспортной инфраструктуры России имеет большое значение для привлечения других китайских компаний в этот сектор», - отметил глава московского представительства Китайской Шаньдунской группы внешнеэкономического и технического сотрудничества Дин Бичэн.

SDHS - одно из крупнейших государственных предприятий в провинции Шаньдун. Строительные и инвестиционные проекты компания ведет в 106 странах на пяти континентах.

Напомним, сейчас в пригороде краевой столицы продолжается активное строительство "Обхода Хабаровска", выполнено около 15 процентов от всего объема работ. Cтроительство дороги началось около года назад. Сдача объекта намечена на конец октября 2020 года. После этого три месяца трасса будет эксплуатировать в тестовом режиме бесплатно. Взимать плату планируется с 2021 года. На 75% проект финансируется из федерального и регионального бюджета (18,7 и 11,5 млрд рублей), 25% - средства концессионера компании «ВИС» (10,5 млрд рублей). Финансирование строительства ведётся при поддержке «Газпромбанка».