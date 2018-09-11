В Хабаровском крае жертвы сталинизма получат право проживание в Домах ветеранов

Изменения в региональный закон «О жилищных правоотношениях в Хабаровском крае» приняты сегодня в первом чтении на внеочередном заседании Думы

Законопроект подготовлен в целях расширения категорий граждан, которым предоставляются жилые помещения в домах ветеранов.

Проект регионального закона «О внесении изменений в статью 7 Закона Хабаровского края «О жилищных правоотношениях в Хабаровском крае» принят сегодня в первом чтении на внеочередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края. Он подготовлен в целях расширения категорий граждан, которым предоставляются жилые помещения в домах ветеранов.

«Проектом закона исключается условие «одинокого проживания» для граждан, подвергшихся политическим репрессиям и реабилитированных, граждан, пострадавших от политических репрессий, проживающих как в благоустроенном, так и неблагоустроенном жилищном фонде, а также супружеских пар, в которых один из супругов имеет этот статус. Таким образом, право на получение благоустроенного жилья в домах ветеранов получат граждане, супружеские пары указанной категории независимо от того проживают они одиноко или совместно с родственниками, способными осуществлять за ними уход», - отметила, представляя законопроект, и.о. первого заместителя министра социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.

При этом для указанной категории граждан сохраняются другие условия, установленные статьей 7 регионального закона, а именно: нуждаемость в жилье, сохранение полной или частичной способности к самообслуживанию, отсутствие медицинских противопоказаний к проживанию в таких жилых помещениях, нуждаемость в социальном обслуживании, а также постоянное проживание на территории Хабаровского края.

Действующей редакцией закона требование «одинокого проживания» в 2016 году исключено для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих как в благоустроенном, так и неблагоустроенном жилищном фонде.

По данным регионального министерства социальной защиты населения, сегодня в крае действует 6 специальных домов ветеранов, жилой фонд которых включает 525 квартир. В них проживает 593 ветерана.

В настоящее время в домах ветеранов имеются 34 свободные квартиры. Они освобождаются в связи с реализацией права участников Великой Отечественной войны и вдов участников войны, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета. Очередность заселения в свободные квартиры отсутствует. По предварительным прогнозам, возможностью получить жилье в домах ветеранов воспользуются около 90 человек из числа граждан, подвергшихся политическим репрессиям и реабилитированных.

«Поскольку сокращается тот контингент, ради которых строились специальные дома ветеранов, возможно ли перепрофилировать один из домов ветеранов для других нужд – например, для детей-сирот, которые выпускаются из образовательных учреждений стационарного типа и являются нуждающимися в жилье?», - поинтересовалась депутат краевого парламента Наталия Пудовкина.

По словам Светланы Петуховой, специальные дома ветеранов строились, в первую очередь, для решения жилищной проблемы ветеранов Великой Отечественной войны. «В основном эта проблема решена. Но у нас на территории края проживают ветераны труда, которые тоже имеют право при определенных условиях на предоставление помещений в этом жилищном фонде. Поэтому дома ветеранов нужно сохранить», - подчеркнула Светлана Петухова.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края