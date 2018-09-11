Шпорт: Контракт на поставку самолетов «Сухой Суперджет-100» стал крупнейшим в современной истории гражданского авиастроения страны

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт прокомментировал итоги подписания соглашения между ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и компанией «Аэрофлот» о поставке самолётов «Сухой Суперджет-100». Серийное производство лайнера налажено в Комсомольске-на-Амуре.

«На полях ВЭФ состоялось важнейшее для авиационной отрасли нашей страны и Хабаровского края событие. Мы стали свидетелями подписания крупнейшего контракта в современной истории гражданского авиастроения страны. Комсомольск-на-Амуре поставит заказчику 100 новых лайнеров. Этот заказ обеспечит стабильную загрузку наших авиационных производств», - отметил глава региона.

По словам Вячеслава Шпорта, очень символично, что крупный контракт заключен в юбилейную годовщину с момента первого полёта лайнера.

«Я горжусь тем, что этот самолёт выпускают в Комсомольске-на-Амуре. Это первый отечественный гражданский лайнер новой России. Решение о его создании на базе Комсомольского авиапрома принимал лично Владимир Путин. И мы оправдали доверие Президента. Поздравляю всех заводчан с крупным контрактом!», - отметил Губернатор края.

Напомним, что 10 сентября в рамках ВЭФ «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) и «Аэрофлот» заключили соглашение о поставке авиакомпании партии самолётов «Сухой Суперджет-100». Документ подписан в присутствии Президента России Владимира Путина. Свои подписи поставили президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь и генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.

Ожидается, что лайнеры будут в двухклассной компоновке – 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономического класса. Полная контрактная документация будет подписана после согласования сторонами всех существенных условий сделки и получения надлежащего корпоративного одобрения.

На сегодняшний день в парке «Аэрофлота» числится 49 самолетов «Сухой Суперджет-100». Авиакомпания является крупнейшим национальным перевозчиком, который использует лайнеры такого типа.