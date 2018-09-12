Символ хабаровского фестиваля «Кухня без границ» высоко оценили на всероссийском конкурсе

У фестиваля «Кухня без границ», который проходит в Хабаровском крае еще одна победа. В финале Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» - Сибирского и Дальневосточного федеральных округов сувенир фестиваля салфетница-кукла «Наондекан» – нанайский мальчик в номинации «Сувенир События» в высокой ценовой категории занял второе место.

Эту куклу специально для фестиваля Кухня без границ» создала член творческого альянса «Душа народа», хабаровчанка Оксана Баранова, специально к фестивалю-конкурсу «Кухня без границ».

В региональном этапе фестиваля-конкурса «Туристический сувенир», который проходил в Бурятии, соревновалось 563 туристических сувенира из 13 регионов.

Стоит напомнить, что главная цель фестиваля «Кухня без границ» -популяризация обычаев гостеприимства и гармонизация межнациональных отношений между народами. Организатор - творческий альянс «Душа народа».

Фестиваль- участник конкурса на присуждение Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards - 2018.

Стоит напомнить, что два года назад фестиваль-конкурс "Кухня без границ" стал лауреатом и занял третье место в Национальной премии в области событийного туризма в Ярославле.

Желающим принять участие в фестивале нужно отправить заявку по адресу: arshinova.tatyana@bk.ru или на Whats App по номеру 8-962-678-05-84