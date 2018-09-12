Хабаровский убийца-пенсионер: Ничего не забывается в нашем государстве

Хабаровский пенсионер более 20 лет был в бегах. В далеком 1997 году он убил своего приятеля, написал предсмертную записку и исчез.

Сначала 60-летний мужчина жил в одной из республик бывшего Союза Советских Социалистических республик, а потом, подумав, что о нем забыли полицейские, переехал в Калининград.

В Хабаровске стражей правопорядка насторожило, что жена преступника, совершившего убийство, скоропостижно переехала из Хабаровска в Янтарный край, в российский город на берегу Балтийского моря.

Хабаровчане связались с коллегами из Калининграда. Те, узнав, что женщина делит квартиру с мужчиной того же возраста, что и подозреваемый, они задержали его и доставили в отделение, а затем и депортировали в Хабаровск.

«Я думал, что со временем забудется всё. Но ничего не забывается в нашем государстве», - признался мужчина.