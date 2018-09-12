Хабаровский район: Нет свиней - нет проблем

В селе Некрасовка Хабаровского района, как утверждают владельцы комплекса «Агроэнерго», полностью ликвидировано проблемное поголовье животных. Стоит напомнить, что проблемных животных гол назад было около 45 тысяч голов. Их по сути заморили голодом.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», разработан план глубокой модернизации производства и достигнуты предварительные договорённости с инвестором о финансировании.

- В планах на ближайшие годы увеличить мощность комплекса вдвое, с 6 тыс тонн мяса в год в живом весе до 11,5 тыс тонн, при этом всю свинину намерены перерабатывать сами, - рассказал Сергей Голев, один из учредителей ООО «Велес», собственника , комплекса «Агроэнерго».

Коллектив предприятия сокращён, работники получают пособия от службы занятости. Стоит напомнить, что такое пособие получает работник год, а дальше? На что жить? Да и пособие смехотворно. А у людей есть дети. Как детей кормить? Да и в селе Некрасовке практически невозможно найти работу.

Стоит напомнить, что периодически собственников «Агроэнерго» вызывают «на ковер», собственники клянутся, сто расплатятся по долгам и будут активно развивать свинокомплекс. Но, как говорится, собака лает, ветер носит, караван идет.