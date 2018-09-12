Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая разработала законопроект в поддержку круизного туризма на Дальнем Востоке и Русской Арктике. Об этом вице-спикер заявила 12 сентября, выступая на секции «Развитие туризма: кластерный подход и экспорт туристских услуг» в рамках Восточного экономического форума-2018.

«Мною разработан законопроект, который предусматривает подготовку списка рекомендуемых туристских маршрутов для круизных судов, а также разрешающий применение туристических электронных виз с правом посещения нескольких субъектов, в том числе Русской Арктики. Сейчас иностранный турист с электронной визой может перемещаться исключительно по территории одного субъекта. Учитывая рост туристического интереса к Дальнему Востоку, который мы наблюдаем сегодня, считаю необходимым внесение таких изменений в законодательство», - сообщила зампред ГД.

Кроме того, по словам вице-спикера, важно совершенствовать региональные и муниципальные программы развития, особенно, на Дальнем Востоке. «Предлагаю закрепить в законодательстве полномочие регионов по подготовке региональных и муниципальных программ развития туризма. Это важно и для туристических компаний, которые смогут планировать свою деятельность, анализируя имеющиеся рекомендации и осуществляемые меры по поддержке туризма», - сказала она.

Ирина Яровая также предложила Ростуризму создать отдельный раздел по туристским маршрутам Дальнего Востока и Арктики на национальном туристическом портале. «Сегодня такого раздела нет, информация поделена по субъектам федерации и носит ограниченный характер. Так, например, по Камчатскому краю указано всего три маршрута. Нет ни одного межрегионального дальневосточного маршрута. Предлагаю восполнить этот информационный пробел», - добавила парламентарий.

«Туризм – это народная дипломатия. Все регионы нашей страны способны влюбить в Россию весь мир. Мы должны развивать международное сотрудничество в самом народном формате и создавать для этого все условия», - заключила Ирина Яровая.