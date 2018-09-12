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В Хабаровске пройдет пятый фестиваль «Добрый Хабаровск»
Жителей Хабаровска приглашают принять участие в пятом благотворительном фестивале «Добрый Хабаровск». Он состоится на набережной Амура 15 сентября с 12.00 до 22.00. В рамках фестиваля пройдет творческая презентация общественных и волонтерских организаций, а также благотворительные акции, во время которых все желающие могут оказать помощь тем, кто в ней нуждается.
«Участие в таких мероприятиях - возможность для каждого сделать доброе дело. Жители города могут помочь малышам из дома ребенка и передать для них подгузники и средства гигиены в рамках акции «Счастливый сон», принести теплые вещи нуждающимся на акцию «Свежий свитер», собрать канцелярские принадлежности для творчества детей с инвалидностью во время акции «БЕЗграничное творчество». Также можно будет передать корма для бездомных животных и принести макулатуру», - отметили организаторы мероприятия.
Откроет фестиваль автопробег с участием автомобильных клубов, который стартует в 11.30 с арены «Ерофей». Также гостей мероприятия ждет развлекательная программа. Все желающие могут принять участие в различных мастер-классах и играх, сделать памятные снимки в тематических фотозонах и с подопечными приютов для бездомных животных. На протяжении всего праздника перед зрителями будут выступать творческие коллективы города. В их числе музыкальная группа «Broadway», которая исполнит кавер-версии известных песен. Вечером состоится заключительный в этом году уличный кинопоказ «Доброго кино». Завершится мероприятие парадом яхт.
Фестиваль «Добрый Хабаровск» проводится в регионе с 2016 года в целях содействия добровольческой деятельности и формирование культуры благотворительности. За это время в нем приняли участие более 30 000 жителей края, 50 некоммерческих организаций, 15 представителей социально ответственного бизнеса. Неравнодушные граждане собрали натуральной помощи и пожертвований на общую сумму более 1 млн рублей.
В прошлом году проект получил поддержку из Фонда Президентских грантов и приобрел краевой масштаб. В рамках фестиваля «Добрый Хабаровский край» благотворительные мероприятия прошли в Комсомольске-на-Амуре, поселках Некрасовка и Переяславка.
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