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В Хабаровском крае появятся две новых ТОСЭР
В Хабаровском крае появятся новые территории опережающего развития в Охотском и Верхнебуреинском районах, а на Комсомольск-на-Амуре распространится режим свободного порта.
Об этом заявил Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края, на Восточном экономическом форуме.
В ТОСЭРах Хабаровского края на сегодняшний день - 60 резидентов. Иннвесторы вложили около 11 миллиардов рублей. «Это серьезный результат», - уверен Вячеслав Шпорт.
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