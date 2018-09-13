В Хабаровском крае появятся две новых ТОСЭР

В Хабаровском крае появятся новые территории опережающего развития в Охотском и Верхнебуреинском районах, а на Комсомольск-на-Амуре распространится режим свободного порта.

Об этом заявил Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края, на Восточном экономическом форуме.

В ТОСЭРах Хабаровского края на сегодняшний день - 60 резидентов. Иннвесторы вложили около 11 миллиардов рублей. «Это серьезный результат», - уверен Вячеслав Шпорт.



