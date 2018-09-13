Хабаровчанину не дали положить два миллиона в «тайник федералов»

В Хабаровске около остановки «МЖК» в индустриальном районе бегал мужчина с тридцатисантиметровым тесаком, кидался на горожан и кричал, что у него во время пьянки украли два миллиона. По его словам, эти деньги он честно заработал, отбывая наказание в местах не столь отдаленных.

Полицейские задержали хабаровчанина. Стражам правопорядка он пояснил, что работает с «федералами» и должен положить в тайник два миллиона.

Приятель мужчины рассказа, что буян всегда агрессивен, когда немного напьется.

Стражи правопорядка проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.