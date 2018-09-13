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В Хабаровском крае собирают деньги на памятник Невельскому
В Хабаровском крае идет сбор денег на памятник Невельского. К 205-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, исследователя Дальнего Востока Геннадия Ивановича Невельского на набережной Амура в Хабаровске появится памятник адмиралу. Пока удалось собрать полтора миллиона рублей, еще необходимо около 10 миллионов
Уже определено точное место установки бронзовой скульптуры - справа от старой лестницы, на месте бывшего здания Дальневосточной студии кинохроники.
Автор памятника - Александр Рукавишников,народный художник РФ, заслуженный художник РСФСР, действительный член Российской академии художеств, профессор, автор памятников Александру II, Дмитрию Донскому, Владимиру Высоцкому, Юрию Никулину и другим.
В Хабаровске памятник, а точнее, парковая скульптура Геннадию Невельскому до 1996 года стояла за Дальневосточным художественным музеем. Монумент, отлитый из бетона хабаровским скульптором Леонидом Бобровниковым, был установлен в 1951 году, но в 90-е его разрушили вандалы.
Геннадий Невельской первым доказал судоходность Амурского лимана и установил, что Сахалин является островом. «Ряд предшествовавших Невельскому экспедиций, посетивших берега Приамурья, достигли славы, но ни одна из них не принесла Отечеству той пользы, какую принёс Невельской», - писал о нем граф Муравьёв-Амурский.
В шестнадцатом томе «Военной энциклопедии», изданной в Санкт-Петербурге в 1914 году, о Невельском написано: «Адмирал, исследователь реки Амур, присоединивший Приамурский край к России».
Во второй половине 90-х скульптор Эдуард Маловинский взялся восстанавливать разрушенную скульптуру, предлагая увеличить ее в два раза. Собранных средств тогда хватило только на оплату модели. Потом над эскизами трудились мастера из Москвы. Получилось слишком пафосно и дорого, но не сложилось.
Расчетный счет для перечисления средств:
Наименование получателя: ВООПИиК
ИНН/КПП 2721023079/272101001
Р/счет - 40703810008010000009
Региобанк - филиал ПАО Банка «ФК Открытие»
г. Хабаровск
К/счет – 30101810508130000997
БИК 040813997
Целевое назначение: на сооружение памятника
Г.И.Невельскому
Кстати, уроженец Хабаровска молодой художник-монументалист Виталий Итунин предлагает мозаичный проект на набережной, посвященный легендарному адмиралу. Сюжет - покорение дальневосточных земель в ходе Амурской экспедиции 1849-1855 гг. под руководством капитана Г.И. Невельского - помещается в центр своеобразного «смыслового узла» города. Поставлена масштабная задача показать размах освоения стратегически важных территорий, значимость подвига первопроходцев, разнообразие вовлеченных в этот процесс слоев населения и разнообразие процессов взаимодействия местных жителей и новых поселенцев. Появись такое панно на набережной, может, кто-нибудь из тех, кто собирается в чужие края за легкой долей, задумается да останется. Столько сил было положено, столько крови, пота и слез пролито, чтобы Дальний Восток стал российским!
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