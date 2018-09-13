в Хабаровском крае будут готовить специалистов для АО "ВТУ" в Ванино

Акционерное общество "ВаниноТрансУголь", Комсомольский-на-Амуре государственный университет и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке договорились о взаимодействии по подготовке востребованных специалистов для компании. Соответствующее соглашение на полях Восточного экономического форума подписали генеральный директор АО «ВТУ» Юрий Тямушкин, ректор КнАГУ Эдуард Дмитриев и генеральный директор АНО «АРЧК ДВ» Сергей Ховрат.

АО «ВТУ», резидент Свободного порта, планирует запуск специализированного угольного терминала в бухте Мучке Ванинского района Хабаровского края в декабре 2019 года. В этих целях компании потребуется дополнительно привлечь квалифицированные кадры.

«Нам необходимо в следующем году привлечь 400 высококвалифицированных специалистов, которые могли бы работать на новом технологическом оборудовании. Часть персонала мы привезем из центральной части России, кого-то найдем в Хабаровском крае, но нужна серьезная подготовка местных кадров в Ванино. Мы уже приступили к реализации программы подготовки кадров в рамках учебного кластера. Мы создаем в 9-11 классах средней школы специализированные технические классы. Выпускники этих классов смогут получить среднее техническое образование или высшее техническое образование на базе филиала КнАГУ. Именно поэтому мы подписываем соглашение с КнАГУ, филиал которого давно работает в Ванино. АО "ВТУ" будет сопровождать обучение студентов-специалистов на всех этапах: от школы до техникума и вуза, будет предлагать студентам прохождение практики на высокотехнологичном оборудовании собственного терминала. Мы стремимся удержать местных жителей в Ванино: у будущих технических специалистов будет достойная работа и заработная плата. Они будут видеть перспективу своего трудоустройства и достойной заработной платы. Мы также ведем работу с руководством края по улучшению транспортной доступности Ванино, а также развитию «городской среды»,»- прокомментировал Юрий Тямушкин.

Запустить программы среднего образования для подготовки технических специалистов возможно в ближайшее время на базе филиала КнАГУ в Ванино.

Эдуард Дмитриев сказал: «С приходом инвесторов в Ванинский и Советско-Гаванский районы (Хабаровского края) мы видим с их стороны потребность не только в подготовке квалифицированных кадров, но и переподготовке работников. В рамках взаимодействия с АО "ВТУ" мы уже начали разработку программ с элементами дистанционного обучения. В ближайшее время в филиале КнАГУ в Ванино заработает центр дистанционного обучения по подготовке и переподготовке работников предприятий этого района. Также сейчас мы прорабатываем вопрос лицензирования по программам среднего образования. Программы высшего образования планируем реализовывать модульно с элементами дистанционного обучения по лицензии головного университета. Для подготовки высококлассного специалиста нужно время. Необходимо, чтобы мы уже сейчас готовили тех специалистов, которые потребуются завтра. В рамках соглашения мы должны обеспечить подготовку кадров именно с теми компетенциями, которые необходимы работодателю.»

Сергей Ховрат подчеркнул: «В рамках реализации соглашения Агентство готово оказать необходимое содействие в запуске образовательных программ на базе филиала КнАГУ в Ванино. Мы также готовы в рамках нашего взаимодействия с АО "ВТУ" определить источники покрытия кадровой потребности компании, делая упор на привлечение и обучение местных специалистов. Уверен, что комплекс мероприятий, предусмотренных данным соглашением, позволит системно решить вопрос обеспечения трудовыми ресурсами предприятия и будет способствовать тому, чтобы люди видели перспективу применения своих знаний и навыков там, где они живут.»