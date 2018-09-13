Земельный участок для садоводства, для огородничества, А есть ли разница?

1 января 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 29.07.2017 №217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Новым законом даны четкие определения основных понятий, систематизированы и установлена равнозначность таких определений как «садовый земельный участок», «для ведения садоводства», «для садоводства», «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства», «для дачного строительства. Земельные участки с такими видами разрешенного использования отнесены к садовым земельным участкам.

В случае, если в правоустанавливающих документах указано: «огородный участок», «для выращивания сезонных культур», «под огород» такие участки являются огородными земельными участками.

Необходимо отметить, что данный закон регламентирует правила только на территориях садоводческих и огороднических товариществ.

Что можно и что нельзя?

На садовых участках можно строить капитальные строения, в том числе жилые дома, садовые дома для сезонного проживания, гаражи и хозяйственные постройки. На объекты, построенные на садовых участках, можно зарегистрировать право собственности. С 1 января 2017 годя для регистрации права на такой объект необходимо предоставить технический план.

При этом, все объекты с назначением «жилое» и «жилое строение», права на которые зарегистрированы в упрощенном порядке и сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости до 1 января 2019 г. признаются жилыми домами. Замена ранее выданных документов не требуется.

Расположенные на садовых земельных участках здания, сооружения, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости с назначением "нежилое" признаются садовыми домами – сезонного или вспомогательного использования, предназначенные для отдыха и временного пребывания.

А что с огородными участками?

А на огородных возможно размещение только некапитальных хозяйственных построек. Конечно, можно построить и большой дом, выдавая его за хозяйственную постройку для хранения инвентаря, но зарегистрировать на него право не получится, пока не будет изменен вид разрешенного использования земельного участка. Процедура эта не простая, так как для организации садоводческого товарищества требуется разработка проекта планировки и застройки.

Для большинства садоводческих товариществ Хабаровского края такая документация существует и хранится в государственном фонде данных (ГФДЗ). Обратиться за ее получением можно в Управление Росреестра по Хабаровскому краю.

Государственный фонд данных является архивом землеустроительной документации. Документы по земельным участкам, объектам землеустройства Хабаровского края (материалы инвентаризации земель, землеустроительные дела по установлению границ земельных участков, карта (планы) по установлению границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон с особыми условиями использования и др.), хранятся в архиве, который создавался с 90-х годов. В настоящее время сведения из государственного фонда данных землеустроительной документации дают возможность определить местоположение ранее учтенного земельного участка, уточнить границы используемых земельных участков, внести сведения о них в Единый государственный реестр недвижимости.

Документация, если она имеется в ГФДЗ, будет предоставлена заявителю в течение 3-х рабочих дней. Обратиться в Управление Росреестра по Хабаровскому краю или его территориальные отделы можно лично, письменно либо по почте.

Информация о порядке предоставления материалов государственного фонда данных, а также форма заявления о предоставлении таких документов размещена на официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) в разделе "Физическим лицам", подраздел "Получение сведений из государственного фонда данных, полученных в результате землеустройства"