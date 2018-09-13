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Хабаровские работодатели задолжали Фонду социального страхования более 228 млн рублей
Бюджет Хабаровского регионального отделения не дополучил от хабаровских работодателей взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на сумму 228,4 млн рублей.
По сравнению с предыдущим годом число должников увеличилось на 45 предприятий, а задолженность возросла на 7,3 млн рублей. Должниками стали 5565 организаций, что составляет 12% от общего количества стоящих на учете в Хабаровском региональном отделении Фонда социального страхования работодателей. Основная сумма недоимки приходится на работодателей, находящихся на стадии банкротства и составляет 225,7 млн рублей.
За первое полугодие текущего года фонду удалось взыскать более 50,5 млн рублей страховых взносов, благодаря совместным действий Хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования и Федеральной службы судебных приставов.
Напомним, что денежные средства, поступающие от уплаты взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, расходуются на выплаты страхового обеспечения в виде единовременных и ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве, оплату дополнительных расходов (санаторно-курортное лечение, протезирование и т.д.), а также на финансирование предупредительных мер, то есть приобретение средств индивидуальной защиты, прохождение медицинских осмотров и др.
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