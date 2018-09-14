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В Хабаровске начнется "Игра в лабиринты"
В Хабаровском краевом музыкальном театре с 4-го октября начинает работу персональная выставка главного художника Хабаровского краевого музыкального театра Андрея Тена "Игра в лабиринты".
Новый проект откроется в непривычном формате. Выставочным залом станет пространство Музыкального театра. Это новая "питательная среда", к которой может прикоснуться каждый зритель, пришедший на спектакль или концерт в Хабаровский краевой музыкальный театр.
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