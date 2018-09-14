Хабаровский край: Начальника высшей школы для милицейских кадров – учитель и пчеловод

В проекте «Летопись Хабаровской полиции» подробнее остановимся на личности начальника высшей школы для милицейских кадров в начале 30-годов прошлого столетия.

Андрей Иванович Ушаков имел незаурядный ум прирожденного педагога. Про него говорили, что он просто обожал всех воспитывать. До службы в милиции Андрей Иванович был учителем, работая в далекой таежной деревеньке. Имел небольшую пасеку, где постоянно с чем-то экспериментировал. В графе послужного списка на командный состав милиции «довоенная специальность» он собственноручно написал – «учитель и пчеловод».

Неизвестно, как бы сложилась судьба человека, который сочетал в себе качества педагога и экспериментатора-пчеловода, если бы не Гражданская война. На нее Ушаков попал в самом конце и вскоре вернулся. Но уже не к пчелам и детям, которых учил в родной деревне, а на уссурийский фронт командиром 72-й казачьей дружины.

Летом 1918 года в связи с мятежом чехословаков и началом интервенции уссурийский фронт под Гродеково стал раскалываться на мелкие кусочки. Яростно отбиваясь от наседавших с юга и запада белоказаков и интервентов, дружина, значительно поредев, ушла в леса и престала существовать как боевая единица. Какое-то время Ушаков был с партизанами. Потом по поручению подпольного революционного комитета принимал участие в подготовке восстания в Никольск-Уссурийске и Спасске. После падения колчаковского режима в Приморье одно время начальствовал в Спасской городской и уездной милиции. В 1920 году, когда власть в Приморье переходила в руки земской управы, назначен заместителем начальника Уссурийской железнодорожной милиции. В 1922 году Андрей Ушаков – заместитель начальника Приамурской губернской милиции. Затем еще целый ряд ответственных должностей в дальневосточной рабоче-крестьянской милиции, вплоть до поста начальника первого отдела краевого управления. И конечным этапом стала школа милиции. Рано или поздно это должно было произойти. Ведь Ушаков был учителем по призванию. Школа сделала удачный выбор, поставив его во главе.

Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю