В Хабаровск на гастроли приезжает театр из Южно-Сахалинска

В Хабаровском краевом театре драмы с 25 по 27 сентября пройдут гастроли Чехов-центра. Сахалинский Международный театральный центр им.А.П.Чехова – театр со своим неповторимым стилем и почти вековыми традициями, который достаточно известен и узнаваем на театральной карте России.

Нна гастроли отправится труппа из 40 человек, а художественное оформление спектаклей – декорации, костюмы, реквизит, - доставят в Хабаровск двумя фурами. Труппа Чехов-центра в предвкушении встречи с хабаровскими зрителями, ведь последний раз сахалинцы приезжали на гастроли в столицу Дальнего Востока более 10 лет назад.

25, 26 и 27 сентября для детей и их родителей Чехов-центр покажет сказку-притчу «У ковчега в восемь». Пьеса Ульриха Хуба уже стала современной классикой, она поставлена во многих странах мира и везде находит самый живой отклик. Сахалинскому спектаклю в этом году исполнилось семь лет. Главные персонажи пьесы - три друга-пингвина, которые, как и положено друзьям, ссорятся, обижаются друг на друга, мирятся. И вдруг двое из них оказываются перед выбором: предать третьего или спасти. Постановка адресована детской аудитории и сделана всерьез, талантливо и глубоко, с любовью и доверием к маленьким зрителям. Им не придется скучать: динамичное и постоянно неожиданно разворачивающееся действие, которое сопровождается музыкой (самых разных жанров - от классики до рэпа) создают атмосферу непрерывного праздника.

25 сентября хабаровчане увидят легкую ажурную комедию «Дамский портной» известного французского драматурга Жоржа Фейдо. Это история о любовном многоугольнике, мужской изворотливости и женской хитрости, которую поставил на островной сцене главный режиссер Ростовского областного академического Молодежного театра Михаил Заец. Главный герой - врач, который в силу сложившихся обстоятельств своей неудачной любовной интрижки вынужден выдавать себя за мастера кройки и шитья.

26 сентября на малой сцене театра покажут «Прекрасное далеко». Это тонкая лиричная история о жизни и смерти, о вечных поисках человеческой души. Все действующие лица пьесы – ангелы, мечтающие вернуться обратно в жизнь – далекую и прекрасную. Герои проходят долгий путь прежде, чем понять, что самое ценное – это то, что происходит с человеком здесь и сейчас, и пока человек жив – он свободен, а, стало быть, счастлив. Только вот понимание этого приходит в тот момент, когда земной путь заканчивается и, казалось бы, уже ничего нельзя изменить. За шесть лет спектакль «Прекрасное далеко» увидели не только жители Южно-Сахалинска, но и Иркутска, Благовещенска, Новосибирска, Курильских островов и Саппоро. Спектакль «Прекрасное далеко» в постановке Чехов-центра дважды завоевывал награды: «Надежда сцены» фестиваля «Ново-Сибирский транзит» и гран-при международного театрального фестиваля «Theater Go Round» (Япония). После показа состоится обсуждение спектакля со зрителями.

Закроет гастроли 27 сентября яркий и масштабный спектакль «Хапун». Эта история, пронизанная колоритом народных преданий и поверий, вполне в духе «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя. Сюжет пьесы наполнен видениями, фантазиями и мистикой: ведь все начнется именно в ту ночь (единственную ночь в году), когда еврейский черт Хапун может выбрать в жертву одного человека, чтобы унести его к себе... Спектакль «Хапун» поставлен по пьесе современного драматурга Виктора Ольшанского, который, в свою очередь, творчески переработал рассказ Владимира Короленко «Судный день».