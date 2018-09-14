Госдума вводит штрафы до 200 тыс. рублей за необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста

Рассматриваемый в Госдуме президентский законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, призван изменить отношение работодателей к сотрудникам старшего возраста. Об этом было заявлено в ходе рассмотрения Госдумой законопроекта в первом чтении 13 сентября.

Помимо изменений параметров пенсионной системы, депутаты рассмотрели и поправки в Трудовой кодекс, в закон «О занятости населения», в Бюджетный кодекс, в Налоговый кодекс и 102-ю Конвенцию Международной организации труда. К этому пакету относятся и предложенные Президентом изменения в Уголовный кодекс.

Ограничиваться только административной ответственностью за дискриминацию работников старшего возраста законодатели не намерены.

Парламентарии обратили внимание на то, что в большинстве случаев будет работать именно административная ответственность, а уголовная – применяться в «наиболее вопиющих, циничных случаях».

«Необходимо доказать умысел, когда работодатель или лицо, заключающее договор, нарушили права человека, руководствуясь именно тем, что он вступил в предпенсионный возраст. Мы ставим по этому поводу железное табу», – подчеркнул депутат Государственной Думы Андрей Исаев.

Также депутат постарался развеять опасения, что введение уголовной ответственности станет причиной коррупции, давления на бизнес и увольнения людей в гораздо более раннем возрасте, ведь к ответственности будет привлекаться именно то лицо, которое принимает решение.

По словам Исаева, необоснованный отказ при приеме на работу – достаточно доказуемая вещь. «Недавно мы запретили указывать ограничения по возрасту в объявлениях о приеме на работу и установили за это административный штраф. Человек пришел устраиваться на работу, он полностью соответствует всем критериям, имеет квалификацию, диплом, но ему отказывают по причине предпенсионного возраста. Это и будет необоснованный отказ в приеме на работу», – пояснил он.