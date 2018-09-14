Луговской опровергнул информацию о сложении с себя полномочий Секретаря Хабаровского регионального отделения «Единой России»

Секретарь Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия», спикер краевого парламента Сергей Луговской официально опровергнул появившиеся сообщения о его решении сложить с себя полномочия секретаря краевого отделения Партии.

«В последнее время в информационном пространстве регулярно возникают подобные сообщения. Действительности они не соответствуют. Свою деятельность на посту секретаря реготделения партии «Единая Россия» я продолжаю. Работы много - мы проходим через активный период подготовки ко второму туру выборов Губернатора края. Оставлять Партию, своих коллег, а также подводить наших избирателей я не намерен», - подчеркнул Луговской.

По его мнению, подобные информационные сообщения являются попытками дестабилизировать политическую ситуацию в регионе в преддверии второго тура выборов Губернатора.

«Мы видим, как в настоящее время активизировались наши оппоненты и недоброжелатели. Информационные вбросы, политические провокации, слухи – все это безуспешные попытки ввести в заблуждение избирателей и дестабилизировать работу нашей команды, которая нацелена на реальные дела и честную победу», - заключил Сергей Луговской.

Напомним, что в середине этой недели в сетевых изданиях, пабликах в социальных сетях и мессенджерах начали появляться сообщения о том, что Сергей Луговской решил сложить с себя полномочия секретаря регионального отделения «Единой России». Подобные провокационные заявления – о сложении с себя должностных полномочий – появились и в отношении главы города Комсомольска-на-Амуре Андрея Климова, а также ряда представителей органов исполнительной власти. Ни одно из этих сообщений официально не подтвердилось.